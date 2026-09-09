Der nächste Zentralbankzyklus dürfte laut einem Kommentar der Saxo Bank weniger von einer einheitlichen Inflationsbekämpfung, als von den Zinsunterschieden zwischen den Ländern und den Staatsfinanzen geprägt sein. Während der Yen durch höhere japanische Renditen an Attraktivität verliere, könnte der Franken wegen der weiterhin sehr tiefen Zinsen als Funding-Währung interessanter werden, heisst es. Allerdings berge dies er wegen der geringeren Liquidität auch Risiken und auch eine abrupte Aufwertung in Stressphasen sei nicht auszuschliessen.