Das leichte Erstarken des Frankens folgt auf eine deutliche Abschwächung in den letzten Tagen. So hatte die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA und der höhere Ölpreis dem Dollar über das Wochenende Auftrieb gegeben. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen anheben wird.