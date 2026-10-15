Am Devisenmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem der Dollar am Vortag infolge der überraschend starken Inflation in den Vereinigten Staaten kurzzeitig hochgeschossen war. Die Spekulationen auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed hatten für Auftrieb beim «Greenback» gesorgt. Der Dollar hatte mit 0,8397 Franken den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren erreicht