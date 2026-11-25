Der Euro hat am Vormittag an Boden verloren. Zuletzt notierte das Euro/Franken-Paar bei 0,9115, während es am frühen Morgen noch zu 0,9151 umgegangen war. Auch das Dollar/Franken-Paar spiegelt bei einem Stand von 0,8326 die jüngste Franken-Stärke wider. Am Vortag lag das Paar noch über der Marke von 0,84. Das Euro/Dollar-Paar notiert mit 1,0948 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,0937.
Im Nachmittagsverlauf rücken dann US-Daten in den Vordergrund, zumal einige wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Laut Helaba sind aber auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter interessant, denn sie gäben nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, sondern auch über die Kauflaune bei den Konsumenten. Am Abend rückt noch das Fed Beige Book in den Fokus.
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(AWP)