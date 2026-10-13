Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den Verlusten der vergangenen Handelstage. Zuvor war es seit etwa vier Wochen mit dem Kurs des Euro tendenziell nach unten gegangen. In der vergangenen Woche war er erstmals seit rund eineinhalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen. Seit dem Beginn des aktuellen Abwärtstrends im September hat die Gemeinschaftswährung zum Dollar bereits rund 4 Cent verloren.