Nach dem erwarteten Entscheid, den Leitzins bei null Prozent zu belassen, richtet sich der Blick vor allem auf die Kommunikation zum Franken: Die SNB habe die Wechselkursbewegungen nun wieder stärker in beide Richtungen im Auge, so ein Marktbeobachter. Angesichts des zuletzt schwächeren Frankens und der höheren Energiepreise könnte ein stärkerer Franken helfen, importierten Inflationsdruck zu dämpfen.