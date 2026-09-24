Der Dollar wird aktuell zu 0,8268 Franken gehandelt, und der Euro notiert bei 0,9423 Franken. Zum Dollar bewegt sich die europäische Gemeinschaftswährung dagegen nur wenig und liegt mit 1,1397 leicht über dem frühen Morgenstand von 1,1385.
Nach dem erwarteten Entscheid, den Leitzins bei null Prozent zu belassen, richtet sich der Blick vor allem auf die Kommunikation zum Franken: Die SNB habe die Wechselkursbewegungen nun wieder stärker in beide Richtungen im Auge, so ein Marktbeobachter. Angesichts des zuletzt schwächeren Frankens und der höheren Energiepreise könnte ein stärkerer Franken helfen, importierten Inflationsdruck zu dämpfen.
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(AWP)