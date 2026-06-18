Der ZKB zufolge deutet die Ergänzung, dass die Bereitschaft der SNB nun «bei Bedarf» erhöht sei, darauf hin, dass Interventionen in nächster Zeit als weniger notwenig als bisher erachtet werden. Als Gründe machen die Experten einerseits die Ausweitung der Zinsdifferenz zur Eurozone nach der Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB vergangene Woche aus. «Zum anderen hat die SNB ihre bedingte Inflationsprognose leicht nach oben revidiert.» Bei diesen leicht steigenden Inflationsraten sei ein anhaltend starker Schweizer Franken geldpolitisch nicht unerwünscht, da er die importierte Inflation dämpfe, so die ZKB.