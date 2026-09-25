Die Commerzbank zeigt sich einerseits über die Deutlichkeit der Frankenbewegung etwas überrascht. Allerdings hätten wohl einige Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die SNB stärkere Signale für baldige Zinserhöhungen liefere. Die Währungshüter schienen aber wohl mit den derzeitigen Euro-Franken-Niveaus zufrieden zu sein, so die Experten.