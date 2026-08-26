Am Nachmittag richtet sich der Blick dann in die USA und dort besonders auf den PCE-Preisindex für Juli. Denn Anleger seien bezüglich der US-Zinspolitik sehr unsicher, schreibt die Helaba. So werde aktuell für den September eine Zinserhöhung zu etwa 40 Prozent eingepreist. Neben den heutigen Daten erhoffen sich die Experten auch geldpolitische Hinweise von Fed-Chef Kevin Warsh am morgen beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole.