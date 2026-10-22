Der Franken hat in der Nacht auf Donnerstag zugelegt. So notiert der US-Dollar bei 0,8225, nach 0,8253 am Vorabend. Der Euro hat sich gleichzeitig auf 0,9247 von 0,9262 verbilligt. Er verbleibt damit klar unter der Grenze von 0,93, die er vor einer Woche zum letzten Mal unterschritten hatte.