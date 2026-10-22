Zum Dollar wiederum hat der Euro auf 1,1243 von 1,1223 leicht angezogen. Dennoch steht die europäische Gemeinschaftswährung weiterhin unter Druck, denn die Sorgen um den französischen Staatshaushalt belasten das Sentiment weiterhin.
Angesichts dieser Bedenken in Kombination mit den Unruhen hatte sich der Renditeabstand zwischen französischen und etwa deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren zuletzt ausgeweitet und bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht.
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(AWP)