Die kurzzeitig hochgeschossenen Anleihenrenditen in den USA hatten dem Dollar Schub verliehen. Grund dafür waren die Erwartungen der Marktteilnehmer auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, nachdem die US-Inflation etwas stärker als erwartet geklettert war. Im September war die Inflation in den USA auf 3,7 Prozent gestiegen, von zuvor 3,4 Prozent. Der Markt hatte nur eine Jahresrate von 3,6 Prozent erwartet. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel hatte stärker als erwartet zugelegt.