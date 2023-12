Das USD/CHF-Währungspaar gab in der Nacht weiter nach und kostete zuletzt 0,8404 nach 0,8431 am Vorabend. Im Tief war es gar bis auf 0,8393 gefallen, was dem tiefsten Stand seit der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses im Januar 2015 entspricht. Am Mittwochmorgen war das Paar noch zu 0,8533 gehandelt worden.