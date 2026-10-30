Am Devisenmarkt zeigt der Franken vor dem Wochenende noch einmal Stärke und legt sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar zu. Nachdem sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB ihre Zinsen unverändert belassen hatten, rücken nun noch einmal zahlreiche Konjunkturdaten in den Blick. Danach dürften sich Anleger bereits für die US-Zwischenwahlen positionieren.