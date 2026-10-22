Weiterhin stünden die Entwicklungen in Frankreich im Fokus der Anleger, meinten die Analysten der Dekabank. Die angespannte Haushaltslage und jüngste gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung in Paris haben die Renditen französischer Anleihen auf mehrjährige Höchststände getrieben. Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen weitete sich am Donnerstag einmal mehr aus.