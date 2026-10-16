Der Euro litt zuletzt etwas unter wieder neu aufgekommenen Inflationssorgen, nachdem der Ölpreis ruckartig angestiegen war. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember war erstmals seit Mai wieder über die Marke von 110 US-Dollar geklettert. Denn eine Gruppe von US-Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.