Der Euro kostet zuletzt 0,9155 Franken und damit ähnlich viel wie am Morgen. Im Tagestief war das Paar bis auf 0,9130 zurückgefallen. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich von einer kurzen Delle nach Veröffentlichung der Inflationsdaten erholt und liegt mit 0,8184 in etwa auf dem morgendlichen Niveau. Zum Dollar bewegt sich der Euro mit 1,1186 ebenfalls nur wenig.