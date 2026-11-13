Auch der Euro ist zum Franken auf 0,9256 von 0,9244 etwas vorgerückt. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich derweil bei 1,1054 relativ stabil.
Zum Wochenschluss stünden keine marktbewegenden Konjunkturdaten mehr an, die frische Impulse bringen könnten, heisst es in Marktkreisen.
Für die Commerzbank hat sich grundsätzlich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.
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(AWP)