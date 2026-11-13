Für die Commerzbank hat sich grundsätzlich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.