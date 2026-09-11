Nach der Leitzinserhöhung durch die EZB und vor den für das Fed wichtigen US-Inflationszahlen gibt der Franken sowohl zum Dollar als auch zum Euro nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9451 Franken und steigt damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9440 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8147 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8130).