Insgesamt fehlte es zum Beginn der Handelswoche am Devisenmarkt an Impulsen, sagten Händler. Auch der erneute Rückgang der Ölpreise und sinkende Renditen von Staatsanleihen bewegen die Märkte nur wenig. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche im Kampf gegen eine erhöhte Inflation eine Beruhigung an den Märkten eingetreten, die sich auch zu Beginn der neuen Woche zeige.