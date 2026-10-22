Aktuell geht der Dollar zu 0,8202 Franken um nach 0,8225 am Morgen. Derweil kostet der Euro 0,9212 Franken nach zuvor 0,9247. Der Euro bleibt weiterhin auch zum Dollar unter Druck. Derzeit geht die europäische Gemeinschaftswährung zu 1,1231 Dollar um nach 1,1243 im frühen Geschäft.
Der Euro leidet unter wachsenden Schuldensorgen in Frankreich. Dies kommt auch in den Renditen französischer Staatsanleihen zum Ausdruck. Beim zehnjährigen Papier hat der Renditeabstand zu deutschen Staatsanleihen mit knapp 1,7 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht.
«Zum Dollar kann der Euro nicht entscheidend an Boden gutmachen», kommentieren Devisenexperten die Entwicklungen. Für den Euro belastend sei auch, dass die hohen Ölpreise Inflationssorgen sowie die Spekulation auf eine nächste Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed schüren.
awp-robot/ys
(AWP)