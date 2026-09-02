In dieser Woche steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Hier könnte laut den Experten von etoro insbesondere auch die Lohnentwicklung einen Blick wert sein. Denn steigen diese stärker als erwartet, könne dies den Inflationsdruck erhöhen. Treffen steigende Löhne gleichzeitig auf eine schwache Beschäftigung, könnten Stagflationssorgen aufkommen und die Konjunktursorgen zunehmen. Am Abend wird dazu passend noch das Beige Book, also der Konjunkturbericht der US-Notenbank veröffentlicht.