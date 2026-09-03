Der Kurs des Euro zum Franken ist leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9410 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8114 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1597 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1585.