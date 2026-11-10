Die Teuerung in den USA liegt bereits seit Langem über dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Zwar zeichne sich durch sinkende Treibstoffpreise eine gewisse Entlastung ab, schreibt die Helaba in einem Kommentar. Stärkere dämpfende Basiseffekte dürften allerdings erst im Frühjahr des kommenden Jahres zum Tragen kommen, weshalb die Teuerung vorerst hoch bleiben dürfte.