Der Kurs des Euro hat sich derweil am letzten Handelstag des Jahres zum Dollar kaum verändert. Am Freitagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1076 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Am Donnerstag war der Euro zeitweise bis auf 1,1139 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli.