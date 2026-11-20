Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am frühen Abend noch zu 0,9201 Franken gehandelt, nachdem der Euro am späten Nachmittag noch 0,9227 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar blieb derweil zur Schweizer Währung unter der Marke von 84 Rappen, die er am frühen Nachmittag preisgegeben hatte und notierte bei 0,8387 Franken (Nachmittag 0,8394).