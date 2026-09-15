Umso stärker rückt der Fed-Entscheid vom Mittwoch in den Fokus. Am Markt wird überwiegend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. «Der hohe Ölpreis macht die Lage für die Notenbanken komplizierter», sagt ein Marktbeobachter. Er schüre die Inflation, lasse sich mit höheren Zinsen aber kaum direkt bekämpfen.