Der Franken zeigt sich am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar und dem Euro wenig verändert. Während die Spannungen im Nahen Osten und die hohen Ölpreise die Stimmung an den Finanzmärkten weiter belasten, rücken am Devisenmarkt zunehmend der japanische Yen sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag in den Fokus.