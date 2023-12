Der Euro kostet aktuell 0,9338 Franken. Am späten Nachmittag hatte er noch klar unter 0,93 Franken notiert mit einem Tagestief bei 0,92575 Franken. Erst am Tag zuvor war der Kurs unter 0,94 Franken gefallen und hatte sich seither immer weiter abgeschwächt. Laut Devisenhändlern war der Franken damit so teuer wie noch nie, die heftigen Schwankungen vom 15. Januar 2015 in der Folge der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ausgeklammert.