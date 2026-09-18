Der Dollar hatte sich am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed gegenüber den wichtigsten Währungen etwas verstärkt. Weiterhin dürfte die Zinspolitik das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin.