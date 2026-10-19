Ausserdem hätten KI-bedingte Unsicherheiten vergangene Woche Einzug in den Devisenmarkt gehalten, heisst es in einem Kommentar von ING. Dies habe allerdings vor allem das Image des Dollar als sicheren Hafen geschmälert. Nach starken Schwankungen bei den kurzfristigen Dollar-Zinsen habe der Greenback gezeigt, dass er bei anhaltender Instabilität an den Aktienmärkten wegen KI unter Druck kommen könnte.