Laut einer Markteinschätzung der UBP spiegelt der stärkere Franken die jüngste Entwicklung der Zinsdifferenzen zum Nachteil des Frankens wider. Dafür sei die Attraktivität des Frankens als Finanzierungswährung gestiegen. Die Bank rechnet in der Folge nicht damit, dass der EUR/CHF noch deutlich höhere Niveaus erreichen wird. Bereits die französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, könnten den Franken wieder stützen. Angesichts der Inflationsunterschiede gebe es zudem für den Euro mehr Abwärts- als Aufwärtsrisiken.