«Obwohl die US-Inflation mittlerweile über mehrere Jahre über dem Notenbankziel liegt und seit Anfang des Jahres weiter zugelegt hat, hat das Fed - auch schon vor Warsh - bislang auf eine Zinserhöhung verzichtet», so die Commerzbank. Und auch zuletzt seien diese Entscheidungen alles andere als knapp gewesen. So hätten an der letzten Sitzung nur drei von 12 FOMC-Mitgliedern für eine Straffung gestimmt.