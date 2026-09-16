Während dies weitestgehend eingepreist ist, verweisen Marktbeobachter vor allem auf die anschliessende Pressekonferenz als wichtigsten Treiber für die Märkte. Dabei dürfte jedes Wort vom Fed-Chef auf die Goldwaage gelegt werden, heisst es im Handel. Vor allem stelle sich die Frage, ob Warsh erneut eher vage bleibe oder etwas deutlicher werde. «Es kommt also ganz auf den Ton des Fed-Chefs an», sagt ein Händler.