So notiert der Euro zur US-Währung mit 1,1177 eine Spur höher als im frühen Handel mit 1,1173. Der Kurs des Euro war in der vergangenen Woche erstmals seit rund anderthalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen, vor allem wegen schwacher Konjunkturdaten in Europa, Sorgen um die Finanzlage Frankreichs sowie Zinserhöhungsspekulationen in den USA. Entsprechend im Fokus steht an diesem Dienstag nun der Auftakt der Haushaltsberatungen Frankreichs für das kommende Jahr.