Marktteilnehmer schauen mit Spannung auf das Treffen von Notenbankern im US-amerikanischen Jackson Hole. Dort spricht an diesem Freitag (16 Uhr MESZ) Notenbankpräsident Kevin Warsh. «Er steht vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben», sagte ein Marktanalyst. Und eine Händlerin meinte: «Da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet.»