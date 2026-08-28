Das EUR/USD-Paar notiert zur Berichtszeit bei 1,1642 und damit praktisch auf dem gleichen Stand wie am frühen Morgen. Auch bei USD/CHF mit aktuell 0,8040 und EUR/CHF mit 0,9361 sind die Veränderungen gering.
Marktteilnehmer schauen mit Spannung auf das Treffen von Notenbankern im US-amerikanischen Jackson Hole. Dort spricht an diesem Freitag (16 Uhr MESZ) Notenbankpräsident Kevin Warsh. «Er steht vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben», sagte ein Marktanalyst. Und eine Händlerin meinte: «Da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet.»
Derzeit erwarten Marktteilnehmer zu zwei Drittel keine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte September. Da die PCE-Inflationsdaten diese Woche aber über den Erwartungen ausgefallen seien, dürfte die Wahrscheinlichkeit für baldige Zinserhöhungen eher wieder steigen, heisst es.
Zudem stehe am Freitag die alljährliche Benchmark-Revision zu den US-Arbeitsmarktzahlen an. Das anhaltend niedrige Niveau der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kontrastiere mit dem Juli-Arbeitsmarktbericht, der überraschend einen Stellenabbau angezeigt habe, schreiben die Helaba-Experten. Sollte es Anpassungen nach oben geben, könnten die Erwartungen an Zinserhöhungen forciert werden, schätzen sie.
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(AWP)