Für neue Impulse könnten die US-Konsumentenpreise sorgen. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinserhöhung des Fed um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eingepreist. Eine überraschend tiefe Teuerung könnte diese Erwartungen dämpfen und den Dollar belasten, heisst es am Markt. Höhere Inflationswerte dürften dagegen die Aussicht auf einen Zinsschritt weiter festigen.