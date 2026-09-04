Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken im frühen Handel mit 0,8078 etwas tiefer als am Vorabend (0,8068). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1627 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit Kursen von 0,9392 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.