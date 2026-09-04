Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am 16. September an. Erweist sich der amerikanische Arbeitsmarkt robuster als erwartet, könnte dies die Tür für höhere Leitzinsen in den USA öffnen. Besonders dann, wenn kommenden Freitag sich auch die Teuerung in den USA als hartnäckig erweisen sollte.