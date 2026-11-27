Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 0,9157 seit Donnerstagvormittag kaum bewegt. Nachdem das Paar zur Wochenmitte noch unter die Schwelle von 91 Rappen auf den tiefsten Stand seit März gerutscht war, hat es sich seither wieder erholt. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,8338 kaum bewegt. Das Euro/Dollar-Paar verharrt mit 1,0982 zwar weiter unterhalb der 1,10er Marke, nähert sich ihr aber immerhin wieder an.