Am Vormittag hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,12 Dollar notiert. Danach wurde der Euro durch Verbraucherpreisdaten aus Deutschland belastet, wo die Inflationsrate im Oktober stärker gesunken war als erwartet. «Dass die Inflation unter die Marke von 3 Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern.