Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend zur Schweizer leicht ab und wird 0,8236 Franken gehandelt nachdem er am Nachmittag noch bei 0,8246 gestiegen war. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1166 Dollar dagegen ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1148.
Am Vormittag hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,12 Dollar notiert. Danach wurde der Euro durch Verbraucherpreisdaten aus Deutschland belastet, wo die Inflationsrate im Oktober stärker gesunken war als erwartet. «Dass die Inflation unter die Marke von 3 Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern.
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(AWP)