Entsprechend dürften bald schon wieder die Zentralbanken eine grössere Rolle spielen. Die nächste Fed-Sitzung findet allerdings erst am 9. Dezember statt. Die Terminmärkte preisen dann mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Die SNB wird am Tag darauf ihren nächsten Zinsentscheid bekannt geben. Hier wird aktuell keine eher Änderung der aktuellen Leitzinsen erwartet.