Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9389 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8216. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1427 nach 1,1442 am Vorabend gehandelt.