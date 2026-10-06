Wie die Valiant-Bank in einem aktuellen Devisenkommentar schreibt, bleibt das Problem der sich verschlechternden Staatsfinanzen in einigen Euroländern und in den USA bestehen. Durch die hohen und möglicherweise weiter steigenden Zinsen werde die Finanzierung der Staatsschulden immer teurer. «Hinzu kommt, dass die grossen US-Technologiekonzerne aufgrund ihrer hohen KI-Investitionen einen enormen Kapitalbedarf haben. Diesen decken sie unter anderem durch die Aufnahme von Fremdkapital in verschiedenen Währungen und treten damit als zusätzliche Konkurrenten der Staaten am Kapitalmarkt auf. Somit dürften die Renditen eher steigen als sinken», schreiben die Experten.