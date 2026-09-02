Der Schweizer Franken hat sich am Mittwoch zum Euro und zum Dollar weiter abgeschwächt, am Abend gab der Abgabedruck allerdings nach. Der Kurs des Euro steht derzeit bei 0,9423 Franken nach höheren 0,9434 am späten Nachmittag. Das USD/CHF-Paar liegt nun bei 0,8133 nach zuvor höheren 0,8147.