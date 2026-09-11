Am Nachmittag markieren die US-Preisdaten für August den Höhepunkt der Marktwoche. Sie sind der letzte Hinweis für die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwochabend. Derzeit gehen laut CME Fed Watch Tool über 70 Prozent der Marktteilnehmer von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Ein Teil der Marktteilnehmer könnte sich aber noch in die eine oder andere Richtung anpassen, schreibt die Helaba in einem Morgenkommentar. Die Experten erinnern auch an den enorm hohen politischen Druck auf die US-Notenbank und die bislang fehlende klare Positionierung von Fed-Chef Kevin Warsh.