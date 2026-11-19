Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9252 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8435. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0969 zeigt.
Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden zudem nicht müde zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Mit dem Philly-Fed-Index steht am Nachmittag dann ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm.
awp-robot/dm/cg
(AWP)