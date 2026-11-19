Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden zudem nicht müde zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Mit dem Philly-Fed-Index steht am Nachmittag dann ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm.