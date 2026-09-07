Das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8106 und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1610 zeigt. Folgerichtig tritt auch das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9411 mehr oder weniger auf der Stelle.