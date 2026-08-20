Die anhaltende Dollar-Schwäche zeigt sich auch beim Währungspaar USD/CHF. Es fiel im Tagesverlauf bis auf 0,7949 und damit auf den tiefsten Stand seit Wochen. Am Nachmittag erholte es sich wieder etwas und steht aktuell mit 0,8009 wieder leicht über der 0,80er-Schwelle. Der EUR/CHF-Kurs notiert derweil etwas höher bei 0,9350.