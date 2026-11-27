Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien haben dem Euro damit keine neue Richtung gegeben. Denn trotz der Rückgänge liegen die Teuerungsraten in den beiden Ländern weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt.