Der US-Dollar hat sich am Donnerstag im US-Handel sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas verbilligt. Am späten Abend notiert der Euro mit 1,1210 Dollar wieder über der Marke von 1,12 Dollar. Der Dollar kostet 0,8315 Franken und damit ebenfalls etwas weniger als am Morgen. Indes zeigt sich das Euro/Franken-Paar über den Tag wenig bewegt.